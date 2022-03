UFC: Ankalaev domine Santos et l’emporte par décision unanime

Magomed Ankalaev en est désormais à huit victoires de suite après avoir battu sur décision unanime Thiago Santos, la nuit dernière à Las Vegas, chez les mi-lourds. Le Russe poursuit son ascension vers le sommet de la catégorie.

Magomed Ankalaev grimpe les marches une par une. Après ses deux victoires contre des membres du Top 10 de sa catégorie en 2021 (Nikita Krylov puis Volkan Oezdemir), le Russe venu du Dagestan a battu la nuit dernière Thiago Santos, 5e au classement mondial de l'UFC. Après des premiers rounds équilibrés, Ankalaev a dominé son adversaire dans la deuxième partie du combat.

A partir du quatrième round, le Russe a nettement pris l’avantage sur le Brésilien : il a frappé deux fois plus et il a touché à la tête, ce que Santos a très peu réussi sur l’ensemble du combat. Surtout, Ankalaev a renversé Santos pour le mettre au sol, sans parvenir toutefois à enchaîner.

8 victoires consécutives pour Ankalaev

Le Russe s’est finalement imposé sur décision unanime, infligeant à Thiago Santos sa troisième défaite en quatre combats. Le Brésilien, âgé de 38 ans, n’a plus enchaîné deux victoires en UFC depuis plus de trois ans. Magomed Ankalaev, lui, affiche désormais un bilan de 17 victoires et 1 défaite.

Ankalaev est même désormais sur une série de 8 succès consécutifs dans sa catégorie, alors qu’il affronte chaque fois des adversaires mieux classés. Il ne lui reste plus que quelques obstacles à franchir avant de pouvoir aller défier Glover Texeira, le champion de la catégorie.