UFC : Benoît Saint-Denis et Daniel Woirin, les secrets du duo "guerrier" du MMA français (RMC Fighter Club)

C’est notre « God of War », le Dieu de la guerre du MMA français. Et avec lui, c’est une promesse toujours tenue. Combattant féroce et généreux, Benoît Saint-Denis est un véritable guerrier dans la cage, une assurance de spectacle. Un profil modelé entre son passé dans les Forces Spéciales, sa personnalité et son apprentissage de combattant façonné par les mains expertes de Daniel Woirin. A jamais le premier Français vainqueur d’un combat lors d’un UFC sur notre sol, le 3 septembre dernier à Paris, Benoît Saint-Denis remonte dans l’octogone le 18 février à Las Vegas face à l’Américain Joe Solecki pour son quatrième combat à l’UFC, le dernier de son contrat actuel. Avant ce rendez-vous important, le RMC Fighter Club reçoit BSD et son coach Daniel Woirin, un duo en quête des sommets dans le monde du MMA.