UFC : Benoît Saint-Denis face au gros défi Bonfim (RMC Fighter Club)

C'est le dernier combat de son premier contrat à l'UFC. Et ce n'est pas le moins compliqué des défis. Dix mois après avoir allumé le feu à Bercy, Benoît Saint-Denis remonte dans la cage de l'UFC ce week-end à Las Vegas pour un gros choc face au dangereux Ismael Bonfim. Un rendez-vous qui peut permettre au "God of War" français de taper fort à la porte du top 15 des légers en cas de victoire et après lequel il renégociera sa place dans la plus grande organisation de MMA. Le RMC Fighter Club reçoit Benoît Saint-Denis pour évoquer ce challenge à grosses répercussions pour la suite de sa carrière.