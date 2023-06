UFC : Benoit Saint-Denis «God of War», le film explosif avant le défi fou face au monstre Bonfim

C’est l’une des histoires les plus folles du sport français. Un profil unique que le grand public va enfin découvrir. Le samedi 30 juin prochain à Las Vegas, un ancien membre des forces spéciales de l’armée française devenu combattant UFC, Benoit Saint-Denis, va disputer le combat tournant de sa carrière face à un véritable phénomène : le Brésilien Ismael Bonfim.



Ce film RMC SPORT inside de Romain Poujaud, Joris Lopez et Antoine Rossi raconte l’histoire de ce héros de la France reconverti au MMA qui trace son chemin dans la Champions League des sports de combat par son courage inouï, sa famille, son sens de l’honneur et des décisions fortes.