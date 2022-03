UFC : Chimaev martyrise Li (et parle à Dana White en plein combat)

Le combat le plus récent du monstre Chimaev pendant lequel le Suédois avait parlé à Dana White tout en portant son adversaire et en le trimbalant dans la cage. Dana White avait évoqué ce moment lors de la conférence de presse d'après combat. "Il m’a crié des conneries pendant tout le fight. Je ne sais pas pourquoi, mais en gros il me disait des choses du genre '"je vais affronter tout le monde. Je vais affronter Brock Lesnar. Je m’en fous de qui ce sera"'.

