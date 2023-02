UFC : comment Volkanovski doit-il aborder le grappling ccontre Makhachev ? "Ne pas respecter ses compétences" répond Craig Jones

C'est le main event de l'UFC 284 disputé le week-end prochain à Perth en Australie. Il opposera Alexander Volkanovski à Islam Makhachev. Craig Jones, cador du grappling et coach de sol de Volkanovski pour ce choc, donne les clés du combat sur ce domaine particulièrement. Et envoie un message plus que clair à son poulain.