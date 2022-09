UFC : Dana White annonce un futur pay-per-view à Paris et un événement ailleurs en France

La réussite du premier UFC Paris va faire des petits. Dana White, patron de la plus grande organisation de MMA, a annoncé la nuit dernière son intention de revenir dans notre pays pour une carte dans une autre ville. Et surtout pour un événement numéroté, les plus importants, ceux diffusés en pay-per-view aux Etats-Unis, dans la capitale française.

Le public français peut être fier de lui. On se doutait que les patrons de l'UFC avaient adoré l'ambiance fabuleuse ressentie samedi à Bercy, cadre du premier événement en France dans l'histoire de la plus grande organisation de MMA, et qu'ils allaient vite revenir dans notre pays. Mais alors là... Interrogé dans la nuit de mardi à mercredi en conférence de presse en marge des Dana White's Contender Series, le patron exécutif de l'UFC a annoncé une nouvelle fracassante: la capitale française accueillera prochainement un événement numéroté de l'UFC, les plus importants, ceux diffusés en pay-per-view aux Etats-Unis et qui accueillent les plus gros combats.

Une rareté en Europe surtout ces dernières années (le dernier a eu lieu en octobre 2016 à Manchester, l'UFC 204, avec en combat principal le local Michael Bisping qui défendait sa ceinture dans une revanche face à Dan Henderson) qui obligera peut-être à démarrer l'événement en pleine nuit pour être en prime time de l'autre côté de l'Atlantique comme ça avait été le cas à Manchester en 2016. Mais avant, le prochain événement en France aura lieu dans une autre ville. "On doit réfléchir à la prochaine étape mais vous savez qu'on aime bouger, explique Dana White. On fera sans doute une autre ville en France, une Fight Night dans une autre ville, et ensuite on reviendra à Paris pour un gros pay-per-view."

"La vibe est différente en Europe, les fans sont différents"

Un Dana White clairement subjugué par l'ambiance de feu mise par les fans français et qui confirme que Paris tient la dragée haute à tout ce qui a pu se faire dans l'histoire de l'organisation. "C'était incroyable. L'énergie était aussi importante et géniale que lors de n'importe quel événement dans notre histoire. Ils ont longtemps attendu pour ça, il y a longtemps eu de la frustration en France, et on l'a ressenti samedi soir." Il a aussi beaucoup apprécié de faire face à un public de connaisseurs. "Je suis fier de voir combien les fans sont éduqués dans un marché comme la France. Ils réagissent à tous les petits mouvements au sol. J'adore ça !"

Après les deux superbes événements à Londres, en mars et juillet derniers, Dana White conclut en rappelant combien les fans européens apportent une atmosphère particulière et unique: "La vibe est différente en Europe, les fans sont différents. Ils chantent, c'est une autre forme d'énergie et c'est fun. Je dis toujours aux gens : si vous n'avez jamais vu des combats en Europe, vous devez y aller, ça vaut le coup." Pour le prochain événement en France, l'UFC aura de quoi faire dans le choix de la ville : Nice (où s'entraîne une certaine Manon Fiorot), Marseille, Lille, Lyon ou d'autres sont des candidats crédibles.

Quant au pay-per-view à Paris, on peut déjà faire marcher l'imagination et imaginer quelques projections de rêve. Ciryl Gane pour une ceinture, après sa guérison, dans une revanche face à Francis Ngannou ou contre le vainqueur d'un éventuel Jon Jones-Stipe Miocic ? Manon Fiorot pour la ceinture des mouches si elle passe l'obstacle Katlyn Chookagian le 22 octobre à Abu Dhabi lors de l'UFC 281 ? Le premier UFC Paris à peine derrière nous, Dana White a déjà remis des rêves plein la tête du public français. Qui l'a convaincu de faire de notre pays un de ses nouveaux bastions.