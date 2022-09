UFC Fight Night : regardez les matchs de ce samedi grâce au Pass Combat de RMC Sport

Si vous aimez regarder des combats de boxe ou de MMA, vous allez pouvoir vous en mettre plein les yeux avec l’UFC Fight Night dès ce samedi.

L’UFC Fight Night se déroule à Las Vegas. Dès ce dimanche 18 septembre à 1h, retrouvez le match de boxe Makhmudov contre Takam. Ne ratez surtout pas le match Sandhagen VS Song à 1 h du matin dimanche 18 septembre à retrouver sur RMC Sport. Pour ne pas manquer ce match décisif, vous pouvez prendre un pass combat à 5 euros par pass pour un accès en live et en replay.

Offre RMC Sport Profitez du Pass Combat Craquez pour l'offre RMC Sport et regardez l'UFC Fight Night dans la soirée du samedi au dimanche ! J'en profite

Cette offre sans engagement s’effectue via un paiement unique. Sinon, vous pouvez découvrir les autres offres RMC Sport dès 19 euros par mois avec un engagement d’un an et un euro de frais d’inscription ou l’offre qui combine RMC Sport et Bein Sport via un abonnement de 29 euros par mois au lieu de 34 euros par mois et un euro de frais d’inscription avec engagement d’un an.

Profitez du Pass Combat de RMC Sport et regardez les matchs d'UFC !

Ce dimanche, les deux athlètes classés dans la catégorie poids coq que sont Song et Sandhagen vont s’affronter. Tous deux experts dans leur discipline d’arts martiaux mixtes, c’est sur RMC Sport que vous découvrirez l’issue de ce combat. Tandis que Song accumule 19 victoires pour 6 défaites, Sandhagen compte 14 victoires pour 4 défaites. Le grand gagnant n’est donc pas encore annoncé et c’est avec beaucoup de concentration qu’il faudra suivre le combat ce dimanche à 1 h. Vous aurez le choix entre un pass unique sans engagement à 5 euros pour y accéder ou une offre avec engagement d’un an et 1 euro de frais d’inscription. Si les deux combattants adoptent parfois des techniques différentes et ont un parcours bien distinct, il y a fort à parier que ce match va donner à chaque compétiteur du fil à retordre. Suivez le championnat de MMA le plus important du monde en direct ou en replay pour ne rien manquer.

Cliquez ici pour suivre l’UFC Fight Night sur RMC Sport

