UFC : "Fury a changé ma vie", clame Aspinall avant le combat de Londres

Suivez UFC Londres le 19 mars prochain (21h00 sur RMC Sport 2) avec Tom Aspinall, invaincu à l’UFC et probable futur problème de Ciryl Gane à l'avenir, sur la même carte que Paddy Pimblett, la nouvelle étoile montante de l'UFC et successeur de Conor McGregor. Le Britannique Aspinall, soutenu et entraîné dans le passé par Tyson Fury, sera opposé à Alexander Volkov lors de l'UFC Fight Night.