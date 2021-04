UFC: Gane en main event le 26 juin

Victorieux par décision unanime de Jairzinho Rozenstruik fin février, Ciryl Gane aura, selon nos informations, les honneurs du main event, le 26 juin prochain, face à Alexander Volkov .

Ciryl Gane est véritablement dans la cour des grands. L'UFC ne s'y trompe pas et lui offre sa soirée. Selon nos informations, le combattant français aura les honneurs du main event, le 26 juin prochain. Classé quatrième à l'UFC, il affrontera le numéro 5, Alexander Volkov.

Gane face à Volkov, le numéro 4 vs le numéro 5

Le Russe (33-8) reste sur deux victoires de suite, à chaque fois sur TKO. Ciryl Gane, invaincu en carrière (8-0), reste sur une victoire face à Jairzinho Rozenstruik à Las Vegas. Il s'était offert une masterclass en dominant le Surinamien pendant cinq rounds et en restant à l'abri du punch dévastateur de son adversaire.

Le Français était à peine satisfait pourtant, après son succès, car il aurait aimé le "finir au sol". "Il faut que j'apprenne à aimer mes victoires. J'ai toujours eu ça, confiait-il sur RMC Sport. A partir du moment où je ne finis pas un combat avant la fin, où je ne fais pas un truc de fou malade, j'ai un petit goût amer dans la bouche. Mais j'ai quand même maîtrisé le combat. Il y a cinq rounds à zéro."

"Je pense que je rentre dans les petits papiers, reconnaissait-il toutefois à propos de son statut. Vraiment, je veux que les gens me prennent au sérieux et que les gens sachent que je suis prêt. Si vous voulez me mettre pour le titre, allons-y. Il n’y a aucun problème. J’ai prouvé que je pouvais faire un combat en cinq fois cinq minutes sans aucun problème. J’aurais encore pu faire cinq rounds derrière. Je me sens ready (sic). J’ai géré le combat face à un challenger numéro trois extrêmement dangereux. Je pense que je réponds présent." Rendez-vous pris pour le 26 juin.