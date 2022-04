UFC : KO, trashtalk... Le best-of de Chimaev

Invaincu à l’UFC, Khamzat Chimaev affronte Gilbert Burns le 10 avril à l’UFC 273 (à suivre sur RMC Sport 2). Vainqueur de ses 10 combats UFC, dont 6 par KO, le Suédois impressionne un peu plus à chaque sortie... et affiche ses ambitions en interview et en conférence de presse.