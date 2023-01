UFC : La bombe historique Gane-Jones, Imavov déchante (RMC Fighter Club)

C’est un week-end qui a fait passer le MMA français par toutes les émotions. Il y a d’abord eu un grand bonheur avec l’annonce d’un choc historique : Francis Ngannou sur le départ, la ceinture des lourds de l’UFC sera en jeu le 4 mars à Las Vegas pour notre Ciryl Gane national face à Jon Jones, légende absolue (et controversée) de l’histoire de l’organisation américaine. Un choc XXL qui va arriver vite et qui fascine déjà. Quelques heures plus tard, on passait à la déception avec la défaite de Nassourdine Imavov, trop juste face à Sean Strickland pour son premier main event à l’UFC. Entre joie et frustration, le RMC Fighter Club débriefe un week-end haut en couleurs.