UFC : « La marche vers la cage va me manquer », le néo-retraité (et légende) Robbie Lawler se confie

Son aventure à l’UFC a commencé il y a plus de vingt ans, en mai 2002. Une autre époque, pour lui, pour sa discipline comme pour cette organisation, qui n’était pas encore le mastodonte du MMA d’aujourd’hui. A quarante-et-un ans, et après vingt-deux ans d’une carrière pro forte de près de cinquante combats, Robbie Lawler a pris sa retraite après la KO infligé à Niko Price au premier round lors de l’UFC 290, le 8 juillet dernier à Las Vegas. Avant et après ce dernier rendez-vous dans la cage, l’ancien champion des welters de l’UFC s’est confié au micro de RMC Sport pour évoquer sa retraite, les grands moments de sa carrière et l’évolution passée et future de sa discipline. Merci pour les souvenirs, Robbie.