UFC : La soumission avec étranglement impressionnante de Moreno sur Figueiredo (2021)

Kai Kara-France et Brandon Moreno s'affrontent pour la deuxième fois de leur carrière ce dimanche pour un titre intérimaire chez les poids plumes pour avoir une chance de prendre la ceinture mondiale à Deiveson Figueiredo. Le Brésilien a déjà été confronté trois fois à Moreno et l'un de ces combats (le deuxième) s'était fini de manière spectaculaire avec une soumission avec étranglement. La dernière rencontre entre les deux hommes s'était déroulée lors de l'event Gane-Ngannou et une quatrième manche pourrait bien voir le jour.