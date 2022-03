UFC : Le parcours de Paddy Pimblett, la nouvelle révélation qui marche dans les pas de McGregor

Avec son look d'enfer et ses punchlines savoureuses, Paddy "The Baddy" Pimblett ne laisse personne indifférent. Retour sur le parcours du combattant britannique qui marche dans les pas d'un certain Conor McGregor avant son deuxième combat à l'UFC, ce samedi soir (en direct et en exclusivité à partir de 20h sur RMC Sport 2) à Londres face à Rodrigo Vargas.