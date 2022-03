UFC : Les plus beaux KO de la carrière de Covington, le combattant le plus détesté

Colby Covington-Jorge Masvidal : deux amis devenus ennemis, partisans de l'ex-président américain Donald Trump, s'affrontent dans l'Octogone pour ce qui est l'un des combats les plus attendus du début de l'année 2022. Un combat fratricide à suivre en direct sur RMC Sport 2 dans la nuit du dimanche 6 mars. Covington, dont la réputation de bad boy fait de lui l'un des combattants, si ce n'est le combattant, le plus détesté de la ligue. Revivez ses plus beaux KO depuis le début de sa carrière.