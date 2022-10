UFC: Mackenzie Dern s’incline par décision majoritaire face à Xiaonan Yan à Las Vegas

En main event de l’UFC APEX ce samedi, Mackenzie Dern était opposée à Xiaonan Yan dans la catégorie des poids mouches. Elle s’est faite surprendre en perdant par décision majoritaire après un combat très serré.

Xiaonan Yan (16-3, 7-2 UFC) a vaincu Mackenzie Dern (12-3, 7-3 UFC) par décision majoritaire dans un combat des poids mouches en finale d'un gala présenté à Las Vegas à l'UFC APEX. Yan a mis fin à une séquence de deux défaites avec cette importante victoire. Dern, qui occupait le cinquième rang de la division, n'a pas été en mesure d'imposer son rythme dans ce combat face à Yan, qui figurait au sixième rang du classement.

Mark Zuckerberg unique spectateur

Yan Xiaonan a pris le dessus sur Mackenzie Dern en combat debout et a survécu aux menaces incessantes de son adversaire, plusieurs fois championne du monde de jiu-jitsu, pour remporter une victoire par décision majoritaire dans cette rencontre des poids de paille du top 10, en tête d'affiche de l'UFC Apex.

Il n'y avait pas de fans ou de médias présents pour la carte de ce samedi, à l'exception du PDG de Meta (Facebook), Mark Zuckerberg, et de ses invités. Mark Zuckerberg a été vu à la télévision assis au premier rang après s'être arrangé pour avoir le bâtiment pour lui tout seul. Le président de l'UFC, Dana White, avait pourtant nié l'existence d'un arrangement avec Zuckerberg plus tôt dans la semaine.

"Je sais que son jiu-jitsu est incroyable"

Yan (16-3, 1 NC), qui est n° 5 au classement ESPN des poids mouches, a mis fin à une série de deux défaites, mais la victoire n'est pas venue sans moments d'inquiétude. Aux deuxième et cinquième rounds, Dern a mis Yan en difficulté sur le tapis, passant d'une menace de soumission à une autre. Mais Yan s'est bien défendue, et après coup, elle s'est dite fière de cet effort.

"Je sais que son jiu-jitsu est incroyable", a déclaré Yan par l'intermédiaire d'un interprète. "Elle est ceinture noire. Je suis ceinture blanche. Je savais donc à quoi je devais m'attendre dans ce combat. Mais je me suis entraîné si dur - quatre fois, cinq fois sur le grappling pendant ce camp - que je savais que je pouvais le faire."

Dern tout proche de l'emporter

Dern (12-3), 29 ans, originaire de Huntington Beach (Californie) et classée sixième, a perdu deux de ses trois derniers combats après avoir connu une série de quatre victoires. L'Américaine a commencé à faire du jiu-jitsu à l'âge de 5 ans et a remporté une douzaine de médailles dans des tournois de championnat du monde. Elle a remporté quatre de ses sept victoires UFC par soumission, le plus grand nombre dans sa catégorie.

Lors du combat de samedi, Dern a eu du mal à amener le combat au tapis, ne réussissant que deux de ses 11 tentatives de takedown. Mais lorsqu'elle a réussi à mettre Yan au sol, elle a fait preuve de fluidité en menaçant tout, des étranglements aux armbars en passant par les attaques aux jambes. Mais elle n'a pas pu finir le travail.

Deux des trois juges ont attribué un score de 48-47 à Yan, et le troisième un score de 47-47, attribuant un cinquième round de 10-8 à Dern, qui a mis Yan au tapis dès les premières secondes et a menacé de la finir presque jusqu'à la sirène finale.