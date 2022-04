UFC: Muhammad prend sa revanche sur Luque

Après sa défaite en 2016 contre Vincent Luque, Belal Muhammad avait à cœur de prendre sa revanche lors de l’UFC Fight Night diffusé sur RMC Sport dans la nuit de samedi à dimanche. C’est chose faite avec la victoire en cinq rounds du Palestinien.

Le main event de l'UFC Fight Night entre Vincent Luque et Belal Muhammad avait un air de revanche. Pour cause, les deux combattants s’étaient déjà affrontés en 2016. Un combat où le premier cité était sorti victorieux en mettant K.O son opposant au premier round. Mais le scénario n’a pas été le même cette fois-ci dans la nuit de samedi à dimanche (diffusé sur RMC Sport).

À Las Vegas, le combat s’est déroulé en cinq rounds et à force de mettre à rude épreuve son adversaire, Muhammad a pu gagner et conserver sa belle série, lui qui n’a plus connu la défaite depuis 2019 et un combat contre Geoff Neal. En revanche, le coup est rude pour Luque qui restait sur quatre victoires de suite.

Fialho met Baeza KO

Luque et Muhammad n’étaient pas les seuls à devoir combattre cette nuit. Face à Miguel Baeza, Andre Fialho n’a pas tremblé et mis en un seul round son adversaire K.O après une série d’upercuts et pour finir un crochet du gauche.

De son côté, Caio Borralho est sorti vainqueur de son combat contre Gadzhi Omargdzhiev après trois rounds. Tandis que le Tunisien Mounir Lazzez s’est imposé face à Ange Loosa sur décision unanime après trois rounds.