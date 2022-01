UFC: Ngannou à l'affiche au cinéma du prochain Jackass

Alors qu'il disputera le titre des poids lourds à l'UFC face au Français Ciryl Gane le samedi 22 janvier à Anaheim, en exclusivité sur RMC Sport, le Camerounais Francis Ngannou sera présent au casting du prochain Jackass, dont la sortie est prévue en février.

A quelques jours de son grand combat face à Ciryl Gane, pour la ceinture poids lourds à l'UFC, à suivre sur RMC Sport le 22 janvier, le champion en titre, Francis Ngannou est apparu dans la dernière bande-annonce de Jackass Forever, qui sortira le 4 février, soit quelques jours après son retour dans la cage. Dans le film, le Camerounais, vêtu d'un short de boxe, doit frapper un membre de l'équipe, uniquement vêtu de sous-vêtements, au niveau de l'aine.

Un combat attendu par le MMA français

Le 22 janvier prochain, tous les yeux seront rivés vers le Honda Center d'Anaheim, en Californie, pour le combat entre Ngannou et Gane puisqu'un représentant français va se battre pour devenir le champion "incontesté" à l'UFC dans la catégorie des lourds. Déjà détenteur de la ceinture intérimaire, le Français Ciryl Gane relève le défi du surpuissant Camerounais Francis Ngannou pour la couronne des lourds de l’UFC.

En cas de victoire, Ciryl Gane pourrait ainsi basculer dans une autre dimension. Passé en quelques mois de quelques milliers d’abonnés Instagram à plus de 400.000, "Bon Gamin" monterait sans doute d’un coup sur le podium, hors foot bien sûr, des sportifs français les plus connus à travers la planète. Un mouvement déjà entamé à l'international et dans l'Hexagone où le MMA est en pleine expansion.