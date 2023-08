UFC : originaire d'Hawaï, Holloway fond en larmes en évoquant les incendies dévastateurs

115 morts et plus de 1100 personnes disparues selon un bilan (malheureusement) très provisoire. Les incendies qui ont sévi à Hawaï ont été particulièrement meurtriers et ont touché tous les Américains. Originaire de l'archipel, Max Holloway a dénoncé l'abandon de la part du gouvernement étasunien. Une déclaration teintée d'une forte émotion...