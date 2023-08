UFC Paris : Benoît Saint-Denis en route vers le top 15 ! (Fighter Club)

Il sort d’une grosse victoire sur Ismael Bonfim début juillet. Mais il est déjà de retour au charbon. Et ça lui ressemble bien. Après avoir été à jamais le premier le premier Français à combattre sur son sol pour la plus grande organisation de MMA au monde, Benoît Saint-Denis est de retour à l’UFC Paris le 2 septembre prochain pour un choc face à Thiago Moises qui doit le mener au top 15 en cas de victoire. Le tout en gérant sa nouvelle paternité. Guerrier dans l’âme, le « God of War » tricolore est prêt à relever le défi et à ouvrir la porte qui mène aux sommets de sa catégorie. Comment aborde-t-il ce rendez-vous ultra important ? Le RMC Fighter Club reçoit Benoît Saint-Denis. Qui nous raconte aussi son rapport avec le grappling, la discipline qui l'a mené au MMA.

