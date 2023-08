UFC Paris / Fiorot v Namajunas : le film choc sur le plus grand combat de MMA jamais vu en France

La France ne la connait pas encore. Pourtant Manon Fiorot pourrait devenir le premier visage français champion du Monde à l’UFC. Dans l’ombre de Ciryl Gane, Benoit Saint-Denis, Nassourdine Imavov, la Niçoise va disputer une « demi-finale » mondiale lors du 2e UFC à Paris, le 2 septembre prochain face à une véritable légende : l’Américaine Rose Namajunas. Le plus grand combat de MMA jamais organisé dans notre pays.



Face à 16.000 fans et les téléspectateurs de RMC SPORT et RMC Découverte (canal 24 de la TNT) en clair, se jouera un choc explosif attendu par tout le MMA mondial. La gagnante obtiendra une chance de ceinture de l’UFC.



« Le combat de sa vie » raconte en 1h10 de force, d’émotion et d’inside, le parcours fou de Manon Fiorot et sa détermination à atteindre le graal depuis que la vie l’a frappée en plein cœur. Un parcours qui ressemble étrangement à celui de son adversaire, revenue de l’enfer.







Un film de Romain Poujaud et Pierre-Henri Cachera



Réalisation : Mathieu Bonneau