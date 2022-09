UFC Paris : Gane se trompe (honteusement) sur le nombre de Coupe du monde gagné par la France

Le 3 septembre prochain, c’est historique, l’UFC débarque à Paris Bercy. Le grand public français va découvrir définitivement Ciryl Gane et le MMA. Pour retrouver une chance de titre après sa défaite contre Francis Ngannou, le phénomène Ciryl Gane n’aura pas le choix : il devra battre l’Australien Taï Tuisava, porté vers la chance de sa vie par des KO d’une violence extrême et une histoire incroyable. Avant ce combat et dans le cadre d'une promotion globale de l'UFC, Ciryl Gane est interrogé sur ses connaissances, en compagnie de Kamaru Usman et d'autres, sur son pays. Pour le combattant français, la France n'a gagné... qu'une Coupe du monde, avant de se rattraper et de s'excuser.