UFC Paris / Gane v Spivac : le film RMC SPORT avant le combat piège qui va tout changer

"Et si votre vie devait basculer en deux minutes" ?

En deux ans, Ciryl Gane aura tout vécu. Il était au sommet en septembre 2022 après sa victoire à Paris contre Tuivasa. Avant de subir une terrible désillusion à l'UFC 285 contre Jon Jones et sa défaite en deux minutes. C'est maintenant ou jamais, devant son public à Paris, qu'il doit se relancer dans la catégorie des poids lourds. L'UFC Fight Night Paris sera à suivre sur RMC Sport 2 et RMC Découverte le samedi 2 septembre.