UFC Paris : Le débrief d'une soirée historique pour le MMA français (Podcast RMC Fighter Club)

On avait rêvé qu’elle soit superbe et inoubliable. Mais alors là… Pour sa première dans notre pays, ce samedi à Bercy, l’UFC a proposé une soirée à jamais gravée dans les mémoires et qui change tout pour la place du MMA en France. Entre l’ambiance folle furieuse, un Ciryl Gane qui a réveillé la bête et des combattants français reçus 5 sur 5, on n’aurait pas pu faire mieux. Le RMC Fighter Club débriefe cet événement qui restera dans l'histoire avec en invité William Gomis, vainqueur de son premier combat dans la plus grande organisation de MMA lors de ce premier UFC Paris.