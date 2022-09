UFC Paris : Le post comm’ de la superbe victoire de Gane contre Tuivasa

Un moment d'histoire dans une ambiance incroyable! Pour le premier UFC Paris de l'histoire, dans une Accor Hotel Arena en folie totale, Ciryl Gane a remporté son main event face à l'Australien Tai Tuivasa, par KO dans la troisième reprise. Un succès incroyable, après un deuxième round complètement dingue et avant une conclusion dans le round suivant. De quoi permettre au Français de confirmer son statut de premier contender pour la ceinture mondiale.

Revivez le combat incroyable entre Gane et Tuivasa, avec en plus, les superbes réactions de nos commentateurs.