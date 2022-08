UFC Paris : VENUM propose de gagner les dernières places

Alors que toutes les places mises sur le marché pour la venue de la plus grande organisation mondiale de sports de combats ont trouvé preneurs, de nombreuses places sont mises en jeu par l’équipementier français de l’organisation jusqu’au 31 août, en plein Paris.

Nombreux ont été les déçus depuis le 24 juin et l’ouverture des ventes de billets pour l’un des évènements sportifs de la rentrée: la première soirée UFC de l’histoire en France le 3 septembre, à l’Accor Arena de Paris Bercy. Tous les billets mis à la vente dans l’arène de près de 20.000 places ont trouvé preneurs en quelques minutes, malgré des tarifs entre 83€ et 1591€. Selon une source de l'UFC, relayée par Le Parisien, les préventes ont dépassé les 100.000 demandes.

L’organisation américaine, équivalent de la Champions League du MMA, débarque en France après 30 ans d’existence, dans la foulée des performances en hausse des combattants français.

La vedette tricolore Ciryl Gane, challenger n°1 chez les poids lourds, disputera le combat principal face à l’Australien Taï Tuivasa, challenger n°3 avec la lourde pression de faire découvrir le MMA, interdit en France il y a 3 ans, à un horaire de grande écoute, avec l’obligation de résultat pour rêver d’une autre chance mondiale après son échec face au Camerounais Francis Ngannou en janvier dernier.

L’autre Français qui monte, Nassourdine Imavov, 12e challenger mondial chez les poids moyens dominés par le phénomène Israel Adesanya, n’aura pas non plus le droit à l’erreur face à l’Américain Joaquin Buckey.

Au programme également des affrontements, les Tricolores Farès Ziam, Benoit Saint-Denis mais aussi William Gomis, invité de dernière minute d’une une carte de combats également marquée par le choc des moyens entre l’Australien Robert Whittaker (challenger n°1) et l’Italien Marvin Vettori (challenger n°2).

Evenement Venum UFC Paris © RMC SPORT

Symbole de la rareté des sésames pour assister à l’évènement, les combattants eux-mêmes n’ont obtenu que 4 invitations, selon nos informations. De très nombreuses vedettes du monde du MMA français n’ont carrément même pas réussi à dégoter de places.

Créée en 2005 et équipementier de l’UFC depuis avril 2021, la marque française VENUM organise depuis mercredi une opération pour dégoter les derniers sièges pour l’UFC Paris, dans le cadre du lancement de sa marque dans les magasins JD Sports, spécialistes des équipements sportifs. Au JD Sports parisien de la rue de Rivoli, un concours de punching ball est organisé par la marque leader des sports de combat jusqu’au 31 août, jour de la venue annoncée au E-Sport Paris de Ciryl Gane et des rappeurs Koba LaD et Gradur qui s’entretiendront avec les spectateurs. Des places seront également mises en jeu à l’occasion. Dès à présent, 100 places sont à gagner pour assister à cet événement via la newsletter de JD Sports.