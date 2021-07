Angleterre - Italie : "Contrôler ce tourbillon d'émotions" prévient Chiellini avant la finale de l'Euro 2021

L'Italie affronte l'Angleterre en finale de l'Euro 2021, dimanche à 21h à Wembley (Londres). Le capitaine de la Squadra Azzurra, Giorgio Chiellini, sait que tout un stade et un peuple poussera avec les Three Lions et que les Italiens ne devront pas être submergés par l'émotion.