Angleterre - Italie : Southgate veut "continuer à écrire l'Histoire" et remercie la Reine

Opposés à l'Italie dimanche à Wembley (21h) en finale de l'Euro 2021, les Anglais ont reçu un message de la Reine Elisabeth II et du Premier Ministre. C'est la première finale d'une grande compétition à laquelle participent les Three Lions depuis 55 ans et pour le sélectionneur de la Perfide Albion, Gareth Southgate, les Anglais devront être plus fort que la pression.