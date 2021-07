Angleterre : La partie acharnée des Three Lions au… "pool volleyball"

Vainqueurs du rival allemand, qualifiés pour les quarts de finale de l’Euro… La vie est belle pour les Three Lions actuellement, d’autant plus que la route vers la finale semble assez dégagée. Et le groupe anglais vit très bien ensemble, la preuve en images avec cette partie acharnée de « pool volleyball ».