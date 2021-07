Angleterre : Le magnifique soutien des habitants de Manchester pour Rashford, victime de racisme

Marcus Rashford a reçu de nombreux messages racistes après avoir manqué l’un des tirs au but en finale de l’Euro, rencontre perdue par l’Angleterre face à l’Italie. Une fresque du joueur de 23 ans a été dégradée et de nombreuses personnes sont venus recouvrir les graffitis et apporter leur soutien à l’attaquant.