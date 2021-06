Angleterre : "Nous voulons créer notre propre histoire" explique Foden

Le dernier match entre l’Allemagne et l’Angleterre dans une compétition officielle ne rappelle pas un bon souvenir aux Three Lions. En 2010, ils avaient été éliminés en huitièmes de finale (4-1), avec notamment une erreur d’arbitrage et un but oublié aux Anglais. Phil Foden assure que ses coéquipiers ne doivent pas trop y penser et doivent créer leur propre histoire dans cet Euro.