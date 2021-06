Équipe de France : Arrière gauche, système... Les casse-têtes de Deschamps avant la Suisse

Hernandez et Digne inquiètent le staff medical et pourraient être forfaits pour le reste de la compétition. Face au Portugal, Koundé et Tolisso ont peu convaincus à des postes qui ne sont pas le leur en club. L'animation offensive interroge aussi, avant d'affronter la Suisse en huitième de finale...