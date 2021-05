Équipe de France : Pour gagner l'Euro, Deschamps ne croit pas "au copier-coller"

Didier Deschamps était l'invité de l'émission "Top of the Foot", ce lundi soir sur RMC. Après le titre mondial de 2018, le sélectionneur de l'équipe de France de football ambitionne de remporter l'Euro le 11 juillet prochain. Mais Deschamps sait que les Bleus devront se réinventer sur la forme et le fond pour gagner un 3e titre continental.