Équipe de France : Un excès de confiance ? "Ils sont favoris et l'assument" corrige Mohamed Bouhafsi

Les Bleus se savent favoris, et assument ce statut, "on ne peut pas se cacher avec nos individualités" expliquent des joueurs de l'équipe de France à Mohamed Bouhafsi. La France défie l'Allemagne, la Hongrie et le Portugal dans la poule F de l'Euro.