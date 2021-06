Euro 2020 : Bale, Page, Roberts, in that order... Présentation du Pays de Galles

Deuxième championnat d'Europe consécutif pour les Gallois, emmenés par un Gareth Bale en plein doute... et sans leur sélectionneur Ryan Giggs. Tombeurs de la Belgique en 2016, les Gallois ont acquis leur qualification dans la douleur, avec un spectacle tout relatif.

Groupe A avec la Suisse, l'Italie et la Turquie.

Salim Baungally et Maxime Deloffre