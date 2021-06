Euro 2020 : comandante Sheva, gare à l'Ukraine, présentation de la sélection

La star, c'est le coach, Shevchenko. Mais pas que ! L'Ukraine a brillamment terminé devant le Portugal lors des éliminatoires. Zinchenko and co peuvent jouer les trouble-fêtes.

Poule C : Pays-Bas, Ukraine, Autriche, Macédoine du Nord

Présentation : Salim Baungally ; montage : Maxime Deloffre