Euro 2020 : Défiance avec les stars, présentation de la Suisse

Shaqiri et Xhaka, deux stars en sélections... abonnés au banc Liverpool et Arsenal. C'est dans cette incertitude que la Nati s'avance vers l'Euro 2020, avec son système habituel compact.

Le groupe de la Suisse : Pays de Galles, Italie et Turquie.

Présentation : Salim Baungally. Montage : Maxime Deloffre