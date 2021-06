Euro 2020 : Kane au top, l’Angleterre enfin sacrée ? Présentation des Three Lions

Grande nation du football, l’Angleterre possède un palmarès très (et trop) maigre, avec seulement une Coupe du monde remportée en 1966. Les Three Lions n’ont jamais eu l’occasion de jouer une finale d’un Euro et comptent bien réparer cette erreur cet été, avec notamment un Harry Kane au top de sa forme. L’attaquant anglais vient de finir meilleur buteur et meilleur passeur de la dernière saison de Premier League.



Poule D : Ecosse, Angleterre, République Tchèque, Croatie



