Euro 2020 : L'heure de Yilmaz ? Présentation de la Turquie

L'équipe qui a posé des problèmes à la France en qualification s'avance sereine et conquérante à l'Euro 2020. Le sélectioneur a trouvé la formule pour l'alchimie entre jeunes et seniors, et ça marche, avec un Yilmaz incontournable en sélection...

Présentation : Salim Baungally ; Montage : Maxime Deloffre

Présentation des 24 équipes qualifiées pour la 16e édition du championnat d'Europe du 31 mai au 11 juin.