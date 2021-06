Euro 2020 : "Les Allemands ont peur de cette équipe de France", estime Amoros

A la veille de la rencontre entre la France et l’Allemagne, Manuel Amoros a évoqué au micro de RMC Sport ce choc à venir dans le cadre de l’Euro 2020. Et pour l’ancien joueur de l’équipe de France, aujourd’hui la peur a changé de camp, et ce sont désormais les Allemands qui ont peur des Bleus.