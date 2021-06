Euro 2020 : Les Diables Rouges veulent (enfin) briller, présentation de la Belgique

La Belgique, première au classement Fifa, rêve d'un premier titre international. Quart de finaliste en 2016, l'équipe belge veut aller encore plus loin, mais ses deux stars, De Bruyne et Hazard, seront diminuées...

Groupe B, avec le Danemark, la Finlande et la Russie.

Présentation : Salim Baungally ; montage : Maxime Deloffre