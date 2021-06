Euro 2020 : Les Pays-Bas se font peur, résultats, programme et classements

Les Pays-Bas sont venus à bout de l'Ukraine 3-2, ce dimanche soir pour leur premier match du groupe C de l'Euro 2020. Après avoir mené 2-0, les Néerlandais se sont faits rattraper avant le but victorieux de Dumfries à 5 minutes de la fin. Retrouvez en un coup d'oeil tous les résultats, programmes et classements de la compétition continentale.