Euro 2020 : Sauvé en 2012, Muamba apporte un émouvant soutien à Eriksen

En 2012, victime d'un grave malaise cardiaque lors d'un Tottenham-Bolton, Fabrice Muamba avait été sauvé miraculeusement par les staffs médicaux des deux équipes. Alors l'épisode Christian Eriksen de samedi a forcément ravivé de douloureux souvenirs "Cela m'a rappelé des émotions que tu souhaites refouler le plus possible et que tu ne veux pas revivre", a-t-il déclaré à la BBC.