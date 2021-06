Euro 2020 : Titre, finale, participation... Des groupes (vraiment très) déséquilibrés

Rarement le nom de "groupe de la mort" aura mieux porté son nom. Celui de la France avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Le groupe F compte autant de titres majeurs (depuis 2000) que tous les autres groupes réunis, et plus de finales et de demi-finales. Le groupe compte aussi le plus de participations à des phases finales. Trente joueurs, qui seront présents à l'Euro, ont déjà soulevé un trophée avec leur sélection... contre 2 dans le reste des groupes.