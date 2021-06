Euro 2020 : Un bon mythe, 92, présentation du Danemark

Absent en 2016, le Danemark retrouve l'Euro, lors de cette édition. Emmenée par Eriksen et Hojbjerg, la sélection espère bien sortir des poules, ce qui serait une première depuis 2004. Et pourquoi pas soulever le trophée, comme en 1992, avec une invitation de dernière minute...

Groupe B, avec la Russie, la Finlande et la Belgique. Présentation : Salim Baungally ; montage : Maxime Deloffre