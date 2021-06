Euro 2020 : Une star absente, un Français dans l'équipe... Présentation de la Hongrie

Demi-finaliste des Euro 1964 et 1972, la Hongrie est à la recherche de son lustre d'antan. Qualifiée via les barrages, tombée dans le groupe le plus relevé (et de loin), la Hongrie pourra jouer les arbitres et les troubles-fêtes dans la course aux huitièmes de finale entre le Portugal, la France et l'Allemagne.

Maxime Deloffre et Salim Baungally