Euro 2021 : 6 titres majeurs, l'Italie confirme son statut de place forte du foot mondial

Il ne fallait pas forcément une confirmation mais pour ceux qui en doutaient encore, l'Italie fait bien partie du gratin mondial et l'a prouvé ce dimanche en remportant l'Euro 2020, le deuxième de son histoire. Deux Championnats d'Europe et quatre Coupes du monde. La Nazionale tutoie les sommets de la planète foot. Seules le Brésil, l'Allemagne et l'Uruguay la devance depuis la création de l'Euro en 1960.