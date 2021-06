Euro 2021 : Benzema se distingue contre le Portugal, la France affrontera la Suisse : le tableau complet des 1/8es (23/06, 23h)

Karim Benzema a débloqué son compteur but avec l'Équipe de France avec un doublé pour répondre à celui de Cristiano Ronaldo. Score final (2-2) entre la France et le Portugal. Les Bleus joueront la Suisse en huitièmes, le Portugal contre la Belgique et l'Allemagne, miraculeuse contre la Hongrie, l'Angleterre. Retrouvez le tableau complet des huitièmes de finale de l'Euro 2021.