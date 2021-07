Euro 2021 : Comme la France et le Portugal, l'Angleterre perd une finale à domicile

La malédiction a respecté l'adage "jamais deux sans trois". Comme la France à l'Euro 2016 et le Portugal à l'Euro 2004, l'Angleterre, pays organisateur, a été battue sur son terrain. À Wembley, les Three Lions ont été battus par l'Italie aux tirs au but.